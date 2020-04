Coronavirus, sfugge ai carabinieri e minaccia il suicidio, arrestato

BOLOGNA. Un 53enne di Trento è stato arrestato dai Carabinieri a Castel D'Aiano, sull'Appennino bolognese, al termine di un inseguimento cominciato dopo che l'uomo era sfuggito a un posto di blocco stradale, allestito nell'ambito dei controlli per l'emergenza Coronavirus. Mentre i militari lo stavano identificando, e chiedendo le motivazioni della sua presenza in Emilia essendo residente in Trentino, l'automobilista ha ingranato la marcia ed è partito a forte velocità, tentando la fuga.

È stato raggiunto nella vicina località Canevaccia, dove si era chiuso nell'abitacolo dell'auto, finita fuori strada, e aveva iniziato a ingerire farmaci minacciando il suicidio. In queste fasi l'uomo avrebbe anche minacciato di sputare addosso ai Carabinieri, sostenendo di essere positivo al virus, circostanza risultata poi falsa.

I militari hanno chiesto l'ausilio dei sanitari del 118, che hanno visitato il 53enne, e dei vigili del fuoco per recuperare il veicolo dalla scarpata. Sull'auto sono stati trovati anche 5 quadri di probabile provenienza illecita, che sono stati sequestrati. L'arresto dell'uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato anche per avere violato le norme per il contenimento del Covid19, è stato convalidato. Il 53enne è stato rimesso in libertà e sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza.