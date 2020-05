Coronavirus, secondo giorno consecutivo senza morti in Trentino

TRENTO. Per il secondo giorno consecutivo in Trentino non si segnalano decessi a seguito di contagio da Coronavirus. I nuovi casi positivi sono 12, uno con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni.

Il governatore Fugatti ha annunciato la firma di una nuova ordinanza, relativa a sicurezza e spostamenti. Tra le indicazioni più importanti il giusto utilizzo delle mascherine, obbligatorie una volta che si esce dalla porta di casa e anche per coloro i quali svolgono attività sportiva nelle aree abitate, ad esempio per chi corre sui marciapiedi o chi transita in bicicletta su piste ciclabili o strade cittadine vicine a passaggi pedonali.

Per quanto concerne gli spostamenti, confermato l'accordo con la regione Veneto per le visite a congiunti. Sarà possibile spostarsi tra province confinanti, quindi tra la provincia di Trento e quelle di Verona, Belluno e Vicenza. Necessaria l'autocertificazione.