Coronavirus, report dell'Iss: tasso di mortalità nelle Rsa trentine superiore che in Lombardia

TRENTO. In un report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che ha avviato un indagine nazionale sui decessi nelle 3.420 Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) presenti sul territorio nazionale, congiuntamente alle 54 residenze pubbliche o convenzionate della Provincia di Trento, emerge che il Trentino avrebbe il tasso di mortalità per Covid 19 più alto d'Italia se confrontato con le altre regioni. Sarebbe pari al 6,9 ogni 100 residenti nelle strutture. In base ai dati raccolti nelle 14 Aziende pubbliche di servizi alle persone (Apsp) che hanno risposto alla richiesta di informazioni, risultano infatti decedute per Covid dall'inizio dell'epidemia 78 persone (33 Covid Positivi e 45 con sintomi influenzali) su un totale di 1.130 ospiti. Calcolando che gli ospiti complessivi nelle Apsp trentine sono circa 4.500 vorrebbe dire, facendo una proiezione, che i decessi potrebbero essere stati circa 300.

Secondo i dati il tasso di mortalità in Rsa in Trentino è addirittura superiore a quello della Lombardia. Diverso il discorso se si guardano i dati delle diverse province. In questo caso davanti aI Trentino, in questo triste primato, si piazzano Bergamo (18,2), Reggio Emilia (14,9), Lodi (12,3), Cremona (11,2) Sondrio (9,8), Brescia (7,9), Novara (7,6), Piacenza e Nuoro (7). Molto dipende da come vengono classificati i decessi delle persone con sintomi Covid ma che non hanno effettuato il tampone. In Trentino, nelle case di riposo che hanno risposto al questionario, il 78,8 per cento del totale dei decessi avvenuti (99 in totale) sono stati imputati a Covid mentre in tutte le altre regioni questa percentuale è molto inferiore. Analizzando settimana per settimana i decessi emerge inoltre che il periodo nero sono state le ultime due settimane di marzo.