Coronavirus, lunedì e martedì nidi chiusi in Trentino

TRENTO. La task force trentina istituita per l'emergenza Coronavirus raccomanda massima prudenza e arrivano anche i primi provvedimenti per la tutela della popolazione.

Per quanto concerne le istituzioni scolastiche, nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 febbraio, resteranno chiusi gli asili nido e l'Università. Stop alle gite scolastiche e richiesta di annullare quelle in arrivo in Trentino.

Sospesi tutti gli eventi sportivi indoor; non si potranno svolgere nemmeno le feste di Carnevale programmate in questi giorni in ambienti chiusi.

La raccomandazione è quella di evitare le zone affollate, così come di non recarsi in Lombardia, Veneto e Piemonte, dove si sono verificati dei casi di Coronavirus.