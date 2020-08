TRENTO. Nessun nuovo contagio da coronavirus nelle ultime ore in Trentino su 1.387 tamponi analizzati, ma tornano ad aprirsi le porte del reparto di rianimazione dell'ospedale S.Chiara di Trento.

Si tratta di uno dei tre pazienti ricoverati per Covid in ospedale. Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.