Coronavirus in Trentino, fra i positivi 67 ultrasettantenni e 29 scolari

TRENTO. Nel bollettino Covid di oggi, 11 novembre, che vede 8 vittime e 253 nuovi contagi, uno dei dati più preoccupanti è quello relativo agli anziani: il rapporto mostra che fra tutti i nuovi positivi di oggi ben 67 hanno 70 o più anni.



È pur vero che dal Covid-19 si guarisce (oggi 264 i nuovi "dimessi", per un totale di 8.262 situazioni che si sono risolte bene) ma la lotta al virus dipende dal comportamento di ciascuno e non si può non rimanere indifferenti di fronte al numero dei ricoveri che - come era stato previsto dagli esperti - aumenta ogni giorno: siamo ormai arrivati a 338 pazienti ricoverati, di cui 31 in terapia intensiva.



Le classi in quarantena sono 274, numero che molto probabilmente aumenterà una volta terminati gli approfondimenti relativi ad altri 29 casi di bambini e ragazzi in età scolare risultati positivi. Si rischia di superare quota 300 classi.



Da rilevare infine che tra i casi di oggi ci sono pure 3 piccolissimi con meno di 2 anni di età ed 4 bambini con meno di 5 anni.



Infine i tamponi che toccano un nuovo record: 4.327 quelli analizzati ieri (1.847 all’Ospedale Santa Chiara e 2.480 alla Fem) per un totale di 316.663 da inizio pandemia.