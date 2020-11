Coronavirus in Trentino, 8 morti e 229 nuovi positivi

TRENTO. Sono 8 i decessi per Covid in Trentino (623 da inizio emergenza) e 229 i nuovi contagi su 2.608 tamponi molecolari riportati dal bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dei nuovi casi positivi, 134 sono stati individuati da screening o tracciamento dei contatti, 109 sono asintomatici e 74 paucisintomatici, tutti seguiti a domicilio. I nuovi contagi registrati nelle Rsa sono 18, tra ospiti e operatori. Sono presenti bambini sotto i 5 anni (sono 5 di cui 1 ha meno di 2 anni) e 69 over 70.

Gli 8 decessi - precisa la Provincia di Trento in una nota - sono quasi tutti avvenuti in ospedale (7) e 1 in Rsa: si tratta di 5 donne e 3 uomini, l'età media è di 85 anni.

La situazione degli ospedali vede un sostanziale equilibrio tra ingressi (ieri 36) e dimissioni (37), ed il numero di pazienti Covid nelle strutture oggi è pari a 452 (ieri erano 460), di cui 44 in rianimazione (1 in più rispetto a ieri). C'è anche un lato della medaglia che dà speranza, ed è il numero dei guariti che, con gli ultimi 268 registrati, supera la soglia dei dodicimila (12.036). Un altro fronte di indagine epidemiologica riguarda come noto la scuola, ed anche oggi ci sono 23 casi positivi fra ragazzi; in merito alle singole situazioni sono in corso approfondimenti che potrebbero comportare l'isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 79, due in più rispetto al precedente rapporto).