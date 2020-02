Coronavirus in Alto Adige, positivo un 31enne di Terlano

BOLZANO. E' un 31enne di Terlano il primo paziente risultato positivo al test del Coronavirus in provincia di Bolzano.

Lo hanno annunciato questa sera (24 febbraio) il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, l’assessore alla salute, Thomas Widmann, e il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Florian Zerzer. Il caso riguarda un giovane uomo che, come ha sottolineato Greta Spoladore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale di Bolzano, dove lo stesso è ricoverato, “e attualmente risulta asintomatico”. Elisabetta Pagani del Laboratorio di microbiologia e virologia ha aggiunto che “da ciò si evince come la carica virale sia bassa. Questo è di buon auspicio anche per l’infettività, anche se i prossimi giorni e le prossime ore saranno decisive”.

L'uomo, che non manifesta attualmente sintomi particolari, ha recentemente compiuto un viaggio a Castiglione d'Adda ed ha informato il 112 dopo essere stato contattato dal Servizio di igiene lombardo.

Dopo che il primo test aveva dato esito negativo, il secondo ha dato esito positivo. Attualmente le forze dell’ordine, con una staffetta, stanno trasportando il campione a Roma dove, entro le prossime 48 ore, l’Istituto superiore di sanità effettuerà l’ultima definitiva verifica.

“A seguito dell’esito positivo del secondo test – ha spiegato il direttore sanitario Pierpaolo Bertoli – sono state già avviate le indagini epidemiologiche per risalire alle persone che sono state in contatto con lui ed effettuare i necessari controlli. Coloro che saranno classificati come contatti stretti, se la positività verrà confermata, saranno sottoposte a misure di isolamento e sorveglianza epidemiologica”.