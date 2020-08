Coronavirus in Alto Adige, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 7

BOLZANO. Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha identificato 7 nuove infezioni da coronavirus, su 436 tamponi effettuati. Tre casi fanno riferimento al cluster di Sesto Pusteria.

A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (4 agosto) ha effettuato in totale 108.171 tamponi su 56.024 persone.

Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Aumentano però in maniera significativa le quarantene: si passa infatti dalle 643 persone segnalate ieri alle 762 indicate oggi (+119).

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (3 agosto): 436

nuovi tamponi positivi: 7

numero delle persone positive al coronavirus: 2.741

numero complessivo dei tamponi effettuati: 108.171

numero delle persone sottoposte al test: 56.024 (+267)

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco: 12

numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 0

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0)

persone in isolamento domiciliare: 762

persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 11.968

persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 12.730

persone guarite: 2.330. A queste si aggiungono 877 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.207 (-1). La riduzione di un’unità è dovuta ad una persona con un test incerto che ad un nuovo test ha dato nuovamente un risultato poco chiaro.

collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 234; 232 guariti