Coronavirus in Alto Adige, ancora una flessione nel numero dei casi positivi. Altri tre morti

BOLZANO. Ieri, lunedì 30 marzo, sono stati valutati 635 tamponi, 60 dei quali sono risultati positivi. Nella giornata precedente i casi riscontrati erano stati 87 su 503 tamponi. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 1.352.

Complessivamente sinora sono stati effettuati, a livello provinciale, dall’Azienda sanitaria 11.275 tamponi su 6.530 persone.

Sono ricoverati complessivamente 233 pazienti Covid-19 nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda , 23 dei quali a Colle Isarco. A questi si aggiungono 77 casi sospetti anche questi assistiti negli ospedali. Ulteriori 15 pazienti sono ricoverati nella clinica Villa Melitta di Bolzano. Sono 51 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi vi sono inoltre 11 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria ed in Germania (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch e Chemnitz).

Il numero dei decessi legati a Covid-19 è di 77 persone. Si registra qui un incremento di tre morti rispetto al dato di 74 fornito 24 ore fa.

Sono 2.856 le persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Sono 1.781 le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Sinora sono 4.637 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 143 (dato del 29 marzo).

A questi si aggiungono 10 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. E’ aumentato anche il numero delle persone guarite dal Covid-19 che ad oggi sono 122.

I numeri in breve:

tamponi effettuati ieri (30 marzo): 635

tamponi positivi sino a questa mattina: 60

numero complessivo dei tamponi effettuati: 11275

numero delle persone sottoposte al test: 6530

numero delle persone positive al Coronavirus: 1352

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri ed a Colle Isarco: 233

numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva: 51

casi sospetti: 77

decessi tra ieri (30 marzo) e questa mattina: 3

decessi complessivi: 77

persone in quarantena obbligatoria: 4637

persone in isolamento domiciliare: 2856

persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 1781

persone guarite: 122

collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test: 143

medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 12



Situazione nelle case di riposo (aggiornata alla sera del 30 marzo)

Di seguito i dati delle persone risultate positive in 49 delle 77 case di riposo provinciali, comunicati all’apposita Unità di crisi, aggiornati a ieri sera (lunedì 30 marzo):



residenti nelle case di riposo risultati positivi al test Covid-19: 149 nelle strutture + 8 in ospedale ;

residenti nelle case di riposo in isolamento: 314;

residenti guariti: 10;

residenti deceduti: 36;

operatori positivi al test: 138;

operatori in quarantena: 47.