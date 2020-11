Coronavirus, in Alto Adige altri 4 morti e mai così tanti nuovi positivi: sono 762

Una supercar non serve solo per divertirsi in pista o per fare bella figura in qualche località di vacanza esclusiva. Può servire anche a salvare una vita. È quello che fatto la polizia di stato, che, grazie all’utilizzo di una potente Lamborghini Huracan, ha trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona. «Per salvare una vita non servono superpoteri – scrive la Polizia - anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano».