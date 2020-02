Coronavirus, il primo contagiato in Alto Adige sta bene

BOLZANO. «Il paziente che si trova in isolamento presso l'ospedale di Bolzano e che in un secondo screening è risultato positivo al Covid-19 sta bene ed i controlli sono in corso». Lo ha dichiarato il primario del Reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, Marc Kaufmann, in merito alle condizioni di salute del 31enne altoatesino ricoverato dopo il presunto contagio da Coronavirus, che dovrà essere confermato dall'Istituto superiore di sanità.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe contagiato durante una visita ad una zia, che vive a Castiglione d'Adda, in Lombardia, uno dei Comuni ritenuti a rischio. Il 31enne altoatesino era stato contattato dalla parente che si era sentita poco bene ed aveva deciso di andarla a trovare.

La donna, positiva al Coronavirus, era stata presa in cura dal Servizio sanitario della zona che, come da protocollo, ha poi rintracciato tutte le persone con cui la donna era entrata in contatto. È stato quindi chiamato anche il 31enne altoatesino, che è stato invitato a sottoporsi al test. L'uomo ha quindi chiamato autonomamente il 112 ed è stato quindi sottoposto ad un primo test, risultato negativo. Successivamente al 31enne è stato somministrato un secondo test, che ha dato invece esito positivo.