Coronavirus, il Centro Santa Chiara: "Rimborso biglietti solo in denaro"

TRENTO. Dopo aver annunciato nelle scorse settimane l'annullamento di tutti gli spettacoli programmati dal Centro servizi culturali S. Chiara di Trento nel periodo successivo al 24 ottobre, l'ente comunica che i possessori di biglietti e/o abbonamenti validi per gli eventi annullati in questo arco temporale potranno richiedere il rimborso del biglietto solo in denaro.

Il rimborso dovrà essere richiesto entro e non oltre il 31 gennaio 2021, seguendo le indicazioni presenti sul sito internet del Centro e compilando il modulo scaricabile al link https://www.centrosantachiara.it/spettacoli/rimborso-covid-19.

Coloro che nelle scorse settimane abbiano già presentato istanza per l'ottenimento del voucher a rimborso dei titoli di accesso sono quindi tenuti a presentare una nuova richiesta di rimborso.