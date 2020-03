Coronavirus, da Trento a Rovereto a Bolzano: tutti alla finestra per ringraziare medici e infermieri

TRENTO. Un applauso di ringraziamento e sostegno a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario. Anche in Trentino il flashmob lanciato sul web ha avuto numerose adesioni.

A mezzogiorno i cittadini sono usciti sui balconi e si sono affacciati alle finestre per un grazie dal grande valore simbolico.

Ecco piazza Duomo a Trento.

Ecco via Ghiaie a Trento.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Coronavirus, l'applauso dalle finestre di via Ghiaie a Trento I cittadini hanno aderito al flash-mob con scroscianti applausi

Ecco Rovereto.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Coronavirus, l'applauso dalle finestre di Rovereto Il tributo a medici e infermieri impegnati negli ospedali d'Italia e del Trentino

Ecco Bolzano.