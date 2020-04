Coronavirus, altri 9 morti in Trentino e 145 contagi con un numero record di tamponi

Le ragazze dell'associazione Chorėgraphique di Trento ci raccontano con questo video come l'arte e lo sport non si fermino nonostante questo periodo difficile, anzi ci diano la forza e la positività per affrontarlo e superarlo con il sorriso. Il video è stato interamente coreografato e realizzato da 7 allieve di 11-12 anni ed è candidato per il concorso Dance Video Contest, Sprint Edition 3.0