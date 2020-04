Coronavirus, altre due sanzioni da 400 euro a Riva del Garda

TRENTO. Continuano anche in Trentino i controlli della Polizia di Stato per far rispettare le misure emanate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

A Riva del Garda un uomo proveniente dalla Germania che non ha saputo fornire valide giustificazione per il suo spostamento al di fuori del suo Paese è stata comminata una sanzione di 400 euro dagli agenti del Commissariato di Ps. Il cittadino tedesco si è giustuificato affermando che andava a trovare la moglie, dipendente di un'azienda nel bresciano.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti di Riva del Garda nel corso di controlli presso gli esercizi pubblici hanno contestato ad un commerciante una sanzione di 400 euro, perchè è stato sorpreso all'interno del proprio locale mentre preparava e vendeva prodotti alimentari da banco senza i previsti guanto monouso.