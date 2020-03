Coronavirus, a Trento una linea telefonica per chi ha bisogno di aiuto

TRENTO. Soli si è o si rimane per motivi diversi: una separazione, un lutto, il pensionamento, un trasferimento lontano dalla terra d’origine, per motivi di salute e molto altro. Anche se non viviamo queste esperienze personalmente In questi giorni ci sentiamo tutti un po’ più soli perché per proteggerci dal virus dobbiamo rimanere nelle nostre case e cambiare la nostra vita fatta di tanti gesti quotidiani, incontri e relazioni.

Per fortuna le situazioni di crisi che viviamo In queste settimane possono diventare un modo per attivare nuove risorse, energie e creatività, ne sono un esempio le collaborazioni tra vicini per tenere i bambini che non possono andare a scuola o per fare la spesa agli anziani ritenuti più a rischio per il contagio. È poi un’‘occasione anche per rispolverare “vecchie” passioni per le quali non c’è mai tempo come la lettura o l’ascolto di musica. Una cosa è certa il bisogno di relazioni umane è un bisogno primario ed è un bisogno di tutti che la paura e la confusione rende ancora più fondamentale.

L’associazione A.M.A. promuove alcune proposte che rappresentano un antidoto alla “solitudine da virus”, due idee per rimanere in contatto con il mondo anche se chiusi tra le pareti domestiche. Sono risorse attive da tempo ma in questo momento sono particolarmente utili come risposta all’incertezza e al senso di insicurezza a cui non eravamo certo preparati. Stiamo parlando di una linea telefonica di ascolto, il numero verde Invito alla vita 800 061 650 gestito da volontari esperti dell’ascolto.

Il servizio è gratuito sia da cellulare che da telefono fisso, disponibile dalle 7.00 del mattino all’1.00 di notte e rientra nel progetto “Invito alla vita”. Per i più giovani che in questo momento non possono vivere la loro quotidianità fatta di scuola, amici, attività sportive e ricreative, ricordiamo che è attiva una piattaforma on line “Youngle Trento Tra di noi”, sempre gestita da giovani volontari che sono on line lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle 22.00 sulla App Youngle, sulla pagina Facebook TRA-di-NOI Youngle Trento, su Instagram tradinoi_youngletrento e su Telegram 340/6664158