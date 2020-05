Coronavirus,a Bolzano tariffa dimezzata per i tavolini all'aperto

BOLZANO. A seguito dell'emergenza coronavirus, la giunta comunale di Bolzano ha deciso di ridurre del 50 per cento, per il 2020, la tariffa di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali. Il relativo regolamento comunale sarà modificato prevedendo, dove possibile, il raddoppio degli spazi per i tavolini, ma riducendo anche l'ammontare del canone di concessione per tutte le attività commerciali alla metà. Sarà anche escluso il pagamento del canone per tali spazi per il periodo nel quale, a causa del lockdown, non è stato possibile sugli spazi l'attività commerciale.

L'esecutivo ha anche deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro che entro il 20 maggio verifichi in quali strade e piazze possano essere accolte eventuali richieste di aumento di occupazione di suolo pubblico che, comunque, non potranno superare il raddoppio dell'originaria superficie concessa, senza comunque entrare in conflitto con adiacenti proprietà private, con spazi riservati per i mezzi di emergenza e con spazi riservati in esclusiva alla mobilità cittadina.

Con l'avvio della fase 2 dell'emergenza sanitaria, in conseguenza della necessità di osservare l'obbligo di distanziamento delle persone e dei tavoli dei locali pubblici, al comune sono giunte numerose richieste di ampliamento degli spazi in concessione.