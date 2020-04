Coronavirus, 89 nuovi positivi in Alto Adige. Ci sono altri 9 morti

BOLZANO. Sale a 146 il numero totale di persone decedute per Covid 19 in Alto Adige: 100 hanno perso la vita nelle strutture ospedaliere, 46 nelle case di riposo. Nelle ultime 24 ore ci sono state 9 vittime.

I nuovi contagi, rispetto al giorno preceedente, sono 89. Si tratta di un numero maggiore rispetto al dato di ventiquattro ore fa (erano 79) con meno tamponi effettuati (1069 contro 1299).

A livello provinciale sono stati finora effettuati dall’Azienda sanitaria complessivamente 15.050 tamponi su 8.040 persone.

Sono ricoverati complessivamente 238 pazienti Covid-19 nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco. Altre 79 persone assistite sono casi sospetti.

Sono 49 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi vi sono inoltre 11 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch) e in Germania (Lipsia).

3.346 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 2.209 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Finora sono 5.555 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 171.

A questi si aggiungono 10 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.

Sono 199 le persone guarite dal Covid-19.

I numeri in breve:

tamponi effettuati ieri (2 aprile ): 1.069

tamponi positivi sino a questa mattina: 89

numero complessivo dei tamponi effettuati: 15.050

numero delle persone sottoposte al test: 8.040

numero delle persone positive al Coronavirus: 1.611

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri ed a Colle Isarco: 238

numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva: 49

numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva all'estero: 11

casi sospetti: 79

decessi negli ospedali dell'Azienda sanitaria: 100

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 146

persone in quarantena obbligatoria o isolamento: 5.555

persone in isolamento domiciliare: 3.346

persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 2.209

persone guarite: 199

collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test: 171

medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 12