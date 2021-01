Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche estese anche in Trentino

TRENTO. Coppia scomparsa a Bolzano, dalla mattina di oggi, 10 gennaio, le ricerche sono state estese anche in Trentino. I Vigili del fuoco stanno cercando Peter Neumair e Laura Perselli nelle acque del fiume Adige dalla Piana Rotaliana fino al territorio di Ala-Avio.

I due coniugi sono usciti di casa per fare una passeggiata lunedì scorso. E non sono più rientrati. A dare l’allarme, una ventina di ore dopo, è stato il figlio trentenne che si è presentato nella caserma dei carabinieri di Bolzano. E’ un autentico mistero la scomparsa dei suoi genitori.

Secondo il racconto di Benno Neumair, che fa l’istruttore di fitness, ha studiato scienze motorie e vive con loro nella stessa abitazione in via Castel Roncolo, erano usciti nel pomeriggio. In quel momento lui stava camminando sull’altipiano del Renon assieme al cane e quando era tornato a casa non li aveva trovati.

Nel frattempo era stato allertato dalla sorella Madè, 26 anni, laureata in Medicina a Innsbruck, che si sta specializzando a Monaco di Baviera, preoccupata perché i genitori non rispondevano ai messaggi Whatsapp. L’auto era parcheggiata di fronte a casa, non mancavano nemmeno i documenti od oggetti che facessero pensare a un allontanamento volontario. Da quel momento è scattato il piano ricerche scomparsi, finora senza esito. Non viene scartata nessuna ipotesi.

Da ieri in città c’è una troupe di Chi l’ha visto: il caso è diventato nazionale.