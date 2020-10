Controllate mille persone dai carabinieri nel fine settimana in Trentino

TRENTO. Durante il fine settimana i carabinieri del Comando provinciale di Trento hanno controllato più di 1.000 persone. Un ventenne albanese, fermato dai carabinieri di Aldeno nei pressi del cimitero di Rovereto, è stato arrestato perché rientrato in Italia pur essendo stato espulso a giugno per tre anni.

A Vallelaghi, i carabinieri di Mezzolombardo hanno arrestato un 63enne del posto, di nazionalità marocchina, per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato per strada e trovato in possesso di un involucro contenente circa 4 grammi di cocaina, verosimilmente destinato allo spaccio, durante la successiva perquisizione domiciliare si è scagliato contro i militari rendendo necessario l'intervento di una ulteriore pattuglia in supporto.

I carabinieri del Radiomobile di Trento hanno arrestato un 56enne per evasione dai domiciliari, cui è sottoposto per il reato di minacce. Questa mattina saranno tutti quanti condotti dinanzi al Giudice competente per essere sottoposti a giudizio per direttissima. Sempre durante il fine settimana sono state denunciate altre sette persone.