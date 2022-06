Comunità di valle, approvato in commissione il ddl Gottardi sulla riforma

TRENTO. La prima commissione del Consiglio provinciale di Trento ha approvato nel pomeriggio il disegno di legge 145 sulle comunità proposto dall'assessore agli enti locali, Mattia Gottardi. Il testo - informa una nota - ha ottenuto cinque voti favorevoli, due voti contrari e due astensioni. È stato accolto con cinque voti a favore e quattro di astensione anche l'emendamento di Gottardi per cambiare il titolo del provvedimento, che da "Disposizioni per l'avvio della riforma delle comunità" diventa "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 numero 3 e della legge provinciale per il governo del territorio del 2015". L'esame finale del ddl in Consiglio provinciale è in programma nella sessione del prossimo 28 giugno.

"La riforma delle comunità di valle firmata Gottardi non è nulla di più e nulla di meno di un aggiornamento della riforma Daldoss, approvata nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centrosinistra autonomista. Dopo quasi quattro anni di legislatura, gli slogan della propaganda leghista, che parlavano di sopprimere le comunità e sostituirle con società consortili di gestione dei servizi su base volontaria e facoltativa, hanno dovuto fare i conti con la realtà e sono stati abbandonati". Lo ha detto - si legge in una nota - il consigliere provinciale del gruppo del Pd, Giorgio Tonini, al termine della riunione della prima commissione sul ddl 145 proposto dall'assessore Mattia Gottardi.