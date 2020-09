TRENTO. Franco Bruno, candidato sindaco de La Catena, non smentisce il suo stile neppure ad urne chiuse: "Come sta andando? Una presa in giro, una perdita di tempo, come ho sempre detto", dichiara a Palazzo Geremia.

Poi aggiunge: "Ha vinto anche oggi il mondo della droga. I cittadini saranno i primi a pagarne le conseguenze".