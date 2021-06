Centauro vola nel torrente in Valle Isarco: è grave

L'incidente nel pomeriggio di oggi, 2 giugno, a Luson, in direzione Passo delle Erbe. Il ferito è stato dapprima assistito dal medico d'urgenza dell'elisoccorso Pelikan 2; stabilizzato e imbarrelato, è stato preso a bordo e successivamente elitrasportato all’ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata e il recupero della moto (foto vigili del fuoco di Luson)