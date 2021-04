Cavalese, 30enne muore travolto dall’albero

TRENTO. Tragedia dei boschi di Cavalese dove oggi, 28 aprile, un uomo di 30 anni ha perso la vita.

L'allarme è scattato poco dopo le 17. Un allarme da codice rosso: una persona era stata travolta da un albero.

Nel giro di pochi minuti i soccorritori (con ambulanza ed elisoccorso) e i vigili del fuoco erano sul luogo dell’incidente nei pressi di malga Forame.

Purtroppo le manovre di rianimazione non sono riuscite a far tornare a battere il cuore del 30enne e al medico non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso dell’uomo.