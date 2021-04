Career Fair: all’università di Trento torna l’incontro fra gli studenti e le aziende

TRENTO. Il 19 maggio torna Career Fair la giornata d’università di Trento che fa incontrare giovani e aziende. Per il secondo anno sarà in modalità telematica. La novità di quest’anno sarà, in collaborazione con Trentino Sviluppo, l’Industrial Innovation Day con un focus sul dottorato in Innovazione industriale.

La fiera virtuale è organizzata in collaborazione con tutte le strutture accademiche (Dipartimenti, Centri, Scuole) e prevede la sospensione per un giorno della didattica di tutti i corsi proprio per concentrare l’attenzione sul mondo del lavoro.

Sono 89 le realtà trentine, italiane e multinazionali che hanno deciso di partecipare alla Career Fair dell’Università di Trento, mentre le iscrizioni di studenti e studentesse dell’Ateneo si sono aperte ieri, 28 aprile.

La fiera telematica prevede che le aziende possano presentarsi in un’area dedicata del sito della Career Fair con video, informazioni e presentazioni aziendali rivolte a candidati/e. Oltre a ciò, le aziende si presenteranno in diretta Zoom sulla base di un’agenda che prevede incontri di circa 45 minuti durante tutta la giornata, incontri in cui gli studenti e le studentesse, terminata la presentazione, avranno la possibilità di porre domande.

Nella settimana successiva, dal 24 al 28 maggio, sempre su Zoom si terranno, coordinati dal personale di Ateneo, i colloqui individuali tra gli studenti e le 35 aziende che hanno manifestato l’interesse ad approfondire la conoscenza dei/delle giovani UniTrento.

La Career Fair è diventata negli anni un appuntamento molto atteso dalle aziende che desiderano reclutare giovani dall’Università per inserirli nel proprio organico. Il contributo per partecipare all’evento è di 300 o 500 euro a seconda della modalità scelta.

Quest'anno, in collaborazione con Trentino Sviluppo, è previsto all'interno della Career Fair, l’Industrial Innovation Day. Durante l'evento verrà presentato il Corso di dottorato in Innovazione industriale, programma interdisciplinare promosso dall'Università di Trento, e in particolare dai dipartimenti di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (Disi) e di Ingegneria Industriale (Dii) in collaborazione con il dipartimento di Economia e Management (Dem), il dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica (Dicam), il dipartimento di Fisica (Df), il Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio) e dalla Fondazione Bruno Kessler (Fbk).

Durante l'evento, gli studenti e studentesse provenienti da corsi di laurea magistrale dell'Ateneo avranno la possibilità di incontrare accademici e aziende all’avanguardia nell’innovazione industriale, per generare opportunità di collaborazione e portare nuove idee, tecnologie e metodologie nei processi industriali. Le aziende, da parte loro, avranno la possibilità di presentare il proprio business e conoscere giovani talenti con incontri dedicati.

L’Industrial Innovation Day, che proseguirà anche giovedì 20 maggio, è organizzato dall’Università di Trento in collaborazione con Trentino Sviluppo, Fbk, Hub Innovazione Trentino - Fondazione e Agenzia del Lavoro.