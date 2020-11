Caos tamponi in Trentino, ecco tipologie e costi nei laboratori privati

TRENTO. Modalità, tipologie e tariffe diverse per effettuare tamponi e test sierologici privatamente stanno generando confusione nei cittadini. A dirlo il Centro tutela consumatori (Crtcu) di Trento, che ha diffuso un vademecum per orientarsi tra le varie offerte, elencando luoghi e costi nei diversi centri a pagamento.

Il Crtcu ricorda che per effettuare il tampone molecolare tramite Apss, riservato a chi presenta sintomi, serve rivolgersi al proprio medico di base, il quale a sua volta inserirà il nominativo nelle liste dei drive-through. Anche per chi rientra dall'estero c'è un percorso dedicato, con il tampone prenotabile online tramite FastTreC. Nelle farmacie invece si può effettuare gratuitamente il tampone rapido, ma serve la richiesta del medico di base.

Per quanto riguarda i privati, invece, a Trento si va dagli 87 euro richiesti dal laboratorio Adige per un test molecolare, fino ai 35 euro per effettuare il test sierologico da Sea. Sempre da Sea si può effettuare il tampone rapido, senza prenotazione del medico, a 40 euro. Ci vogliono 45 euro, invece, per effettuare il tampone antigenico al Centro sanitario trentino, anche in questo caso senza prescrizione. Progetto Salute, invece, oltre a offrire il tradizionale test sierologico con pungidito a 40 euro, permette di effettuare l'esame con prelievo a 60 euro.

«Al netto delle evidenze scientifiche sull'efficacia dei tamponi e test e delle conseguenti indicazioni politiche attraverso ordinanze o leggi, vi è la necessità urgente di informare i cittadini su come fare un tampone e che costi abbia» commenta il dottor Carlo Biasior, direttore del Centro. «Auspichiamo che l'Apss, con la collaborazione di ogni rappresentanza sociale ed economica locale, possa dar vita, a breve, ad una campagna informativa chiara e diretta per tranquillizzare la popolazione», conclude.

CsTamponi-dove Farli e Quanto Costano2020 by Luca Marognoli on Scribd