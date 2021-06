Cadono in un crepaccio a Punta Penia

TRENTO. Allarme nel pomeriggio sulla Marmolada.

Un gruppo di escursionisti ha avuto un incidente nella zona di Punta Penìa: almeno in due sarebbero precipitati in un crepaccio, scivolando per una ventina di metri.

Si tratterebbe di un uomo e una donna, cittadini romeni.

L'uomo è stato recuperato e portato all'ospedale di Cavalese.

Più difficile il recupero della seconda escursionista caduta nel crepaccio.