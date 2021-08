Cade un grosso masso: chiusa la statale del Brennero al confine col Veneto

TRENTO. La Statale del Brennero chiusa a sud, poco sotto il confine con il veneto. Una chiusura motivata dal fatto che ieri sera (16 agosto) un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa, è finito sulla strada sfondando l’asfalto e terminando la sua corsa in un’area di sosta.

La chiusura della strada e all'altezza della Chiusa e della frazione di Ceraino di Dolcè.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito il forte rumore: per fortuna al momento della caduta non c’era nessun mezzo in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile di Dolcè, la polizia locale di Sant'Ambrogio Dolcè e i carabinieri per fare le prime verifiche, sbarrare la strada, apporre la prima segnaletica e gestire la situazione in attesa delle valutazioni sull'accaduto.

Con la statale del Brennero chiusa per arrivare in Trentino (o per fare il percorso contrario) è necessario seguire le deviazioni indicate in loco.

Chi proviene dalla Valdadige ed è diretto a Verona deve attraversare il fiume dal ponte di Peri e imboccare a Rivalta la provinciale 11 in destra Adige, passare da Rivoli e scendere poi a Sega di Cavaion. Ugualmente, chi da Valpolicella o Verona deve andare verso nord al Passaggio Napoleone a Domegliara deve raggiungere Sega, poi risalire a Rivoli e procedere sulla provinciale 11.