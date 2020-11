Bonus bici, in Trentino via libera a nuove domande dal 16 novembre

TRENTO. Dal 16 novembre sarà di nuovo possibile presentare domanda per il bonus bici provinciale. Lo rende noto il Comune di Trento precisando che sono state 1.208 le domande presentate al Comune nello scorso mese di maggio, 1.108 quelle approvate e 919 quelle finora liquidate. Il fondo ancora disponibile ha una capienza che può coprire indicativamente altre 120 domande.

Possono presentare domanda i residenti in provincia che lavorano da più di 6 mesi e in via continuativa a Trento. Tutte le informazioni sulle modalità di invio sono disponibili sul Catalogo servizi del Comune di Trento. I criteri e le Faq sono consultabili al link: http://www.provincia.tn.it/bonusbici/.