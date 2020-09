Bolzano, rissa fra ubriachi in via Streiter: arrivano polizia e vigili

Ha creato molto trambusto la rissa scoppiata questo pomeriggio in via Streiter a Bolzano. Il parapiglia, che ha coinvolto alcune persone ubriache, è scoppiato a pochi metri dal bar Seltz, dove era in corso un incontro elettorale della Lega con ospite Riccardo Molinari. Sono intervenute quattro pattuglie tra polizia e vigili urbani. Un agente della polizia locale è rimasto ferito (foto Matteo Groppo)