Bolzano, preso il rapinatore seriale di anziani

BOLZANO. E' accusato di cinque rapine e due furti ai danni di anziani, tutti commessi nel quartiere "Europa - Novacella" di Bolzano, in soli 8 giorni, tra il 20 e il 28 luglio scorsi.

Presunto autore un quarantenne macedone arrestato lunedì pomeriggio, 18 agosto, in centro a Bolzano, dal personale della Squadra Mobile della Questura.

Le indagini, condotte dagli investigatori della Mobile dopo aver raccolto le denunce sporte dalle vittime, aver rintracciato diversi testimoni, aver acquisitole immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e aver avuto diversi riscontri fotografici hanno permesso alla Procura della Repubblica di Bolzano di ottenere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato.

L'uomo è gravemente indiziato dei seguenti reati:

- rapina ai danni di un signore di 89 anni abitante in viale Europa, il quale, verso le ore 19.00 del 20.07.2020, veniva seguito in ascensore fino davanti alla porta di casa e quindi spinto all’interno del proprio appartamento, dove veniva costretto a consegnare il proprio portafogli contenente 70 Euro;

- rapina commessa verso le ore 20.00 del 25.07.2020, ai danni di un signore di 69 anni, al quale, mentre passeggiava in viale Europa, dopo essere stato bloccato alle spalle, veniva sottratto il portafogli contenente 200 Euro;

- furto con destrezza commesso verso le ore 08.00 del 25.07.2020, ai danni di una signora di 84 anni, mentre passeggiava in via Milano, alla quale veniva sottratto il portafogli contenente 50 Euro;

- rapina commessa verso le ore 16.00 del 26.07.2020, in via Palermo, ai danni di un signore di 81 anni, il quale, dopo essere stato pedinato da un supermercato ubicato nella stessa via fino al suo condominio, veniva spintonato contro le porte dell’ascensore e quindi fatto vittima della sottrazione di 90 Euro che aveva riposto nella tasca dei suoi pantaloni all’uscita dal supermercato stesso;

- rapina e lesioni commesse verso le ore 18.45 del 27.07.2020, in viale Europa, ai danni di una signora di 84 anni, la quale, dopo essersi rifiutata di salire con il sospettato nell’ascensore del suo condominio, veniva spintonata e bloccata contro un muro e quindi fatta vittima della sottrazione di un borsellino contenente 50 Euro, riportando una forte contusione con ematoma ad un gomito;

- ulteriore rapina commessa il 27.07.2020, verso le ore 22.30, in via Palermo, ai danni di un signore di 73 anni, al quale, dopo essere stato spinto contro dei bidoni delle immondizie mentre stava acquistando delle sigarette da un distributore automatico, veniva sottratto il portafogli contenente 10 Euro;

- furto con destrezza commesso verso le ore 15.30 del 28.07.2020, in via Duca d’Aosta, ai danni di un signore di 82 anni, al quale veniva sottratto il portafogli contenente 250 Euro appena prelevati da uno sportello bancomat.