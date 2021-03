Bolzano, furgone sfreccia sulla strada arginale a 107 chilometri all’ora: maximulta in arrivo

BOLZANO. A 107 km/h in arginale: è questo il poco invidiabile record che il conducente di un furgone ha stabilito pochi giorni sulla strada che attraversa il capoluogo.

Erano da poco passate le 11 quando la postazione fissa di rilevamento della velocità, posizionata all'altezza di ponte Palermo, ha immortalato l'autocarro sfrecciare in direzione sud ad una velocità molto pericolosa se si considerano le caratteristiche della strada e soprattutto l'orario.

Non a caso è stato scelto quel punto per posizionare uno dei vari speed check che il Comune ha da tempo installato in città in quanto, come sanno bene gli automobilisti che percorrono abitualmente via Innsbruck, vi è l'innesto della rampa discendente da ponte Palermo che riduce la carreggiata dell'Arginale da due ad una corsia; un restringimento della carreggiata che richiede particolare prudenza.

Per il proprietario dell'autocarro è in arrivo ora una maxi-multa. Il codice della strada prevede in questi casi una sanzione di 543 euro, il ritiro della patente e la decurtazione di 6 punti. Starà poi al Commissariato del Governo decidere in merito alla sospensione del documento di guida, che può variare da 1 a 3 mesi.