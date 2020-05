Boccia: vacanze fuori regione non prima di giugno

ROMA. Chi ha intenzione di andare in vacanza al mare o in montagna è avvisato. Prima di giugno non ci si sposterà tra le Regioni.

Lo ha confermato il ministro per le Autonomie Francesco Boccia al question time sottolineando che, ogni valutazione è rimandata a fine maggio. In ogni caso, ha aggiunto, «sarà più facile garantire una relazione tra regioni a basso rischio, sarà molto più complicato consentire il passaggio di cittadini da una regione a basso rischio ad una ad alto rischio».