Bimbo nasce in auto a Chiusa

CHIUSA. E’ nato a bordo dell’auto della mamma. Il lieto evento alle 3 di notte a Chiusa. Entrambi stanno bene.

Poco prima era stata allertata la Croce Bianca di Chiusa. Ma non c’era tempo per raggiungere l’ospedale: proprio nel momento in cui sul posto è arrivato l’equipaggio dell’ambulanza, la mamma ha partorito.

La madre e il bambino sono stati poi accompagnati da un medico d'urgenza della Croce Bianca a Chiusa all'ospedale di Bressanone.