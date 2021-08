Biker cade e picchia la testa: grave incidente sulla pista del Paganella Bike Park

TRENTO. Un biker di Verona del 1999 è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara dopo essere caduto con la mountain bike nella parte finale della pista Peter Pan del Paganella Bike Park. Nella caduta il ragazzo ha sbattuto la testa ed ha perso conoscenza temporaneamente, oltre ad essersi procurato altri sospetti politraumi.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.50. Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l'intervento della Guardia attiva di turno a Fai della Paganella e dell'elicottero. Il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica sono sbarcati sul posto in hovering. Il biker, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero in hovering, per essere trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.