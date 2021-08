Auto elettrica sbanda per evitare un cervo e finisce per ribaltarsi: ferito il guidatore

VIPITENO. Incidente singolare ma per fortuna senza gravi conseguenze, quello avvenuto poco prima di mezzanotte di martedì 10 agosto a Fleres, poco lontano da Vipiteno. Un’auto elettrica è finita fuori strada per colpa di un cervo che le ha attraversato la strada all’improvviso. Il guidatore ha voluto evitare l’animale e così ha sbandato finendo per ribaltarsi.

Danni ingenti all’auto ma per fortuna ferite non gravi per l’automobilista che è stato portato per accertamenti all’ospedale di Vipiteno. Sono intervenuti l’ambulanza di Sterzing, i vigili del fuoco di Fleres e i carabinieri.