Austria, in funzione il "semaforo Covid": segnala i focolai

Si sarebbe giustificata dicendo di avere caldo e di voler respirare un po’ di aria fresca. Per questo, una passeggera del volo da Antalya, in Turchia, a Kiev, in Ucraina, non appena l’aereo ha toccato terra ha pensato bene di aprire uno dei portelloni di sicurezza e di farsi due passi sull’ala dell’aereo. A un certo punto si è anche seduta sull’ala per rilassarsi. La scena è stata ripresa dagli operatori dell’aeroporto di Kiev Boryspil. Inevitabili le conseguenze: la donna non solo è stata multata, ma è stata anche bandita a vita dalla compagnia aerea, la Ukraine International Airlines