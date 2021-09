Arrestato a Bolzano Max Leitner, il “re delle evasioni”

BOLZANO. ll re delle evasioni Max Leitner, dopo un periodo di libertà, è stato arrestato la scorsa notte dopo una sparatoria nei pressi di un locale notturno a Bolzano. Lo riferisce Rai Alto Adige.

Nell'auto in cui si trovava l'altoatesino con un'altra persona la polizia avrebbe trovato armi.

Leitner, 63 anni, è noto alle cronache nazionali per essere evaso per ben cinque volte in circostanze diverse da vari carceri.

Protagonista di numerose rapine, si è sempre considerato una sorta di Robin Hood perché nei suoi colpi ha preso sempre di mira le banche senza mai uccidere o ferire nessuno.

Durante un assalto a un portavalori in Tirolo fu anche ferito gravemente.

Ha accumulato condanne per 28 anni di carcere, è stato recluso in 200 prigioni in Italia e all'estero. Su di lui è uscita anche una biografia, nel 2019.