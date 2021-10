Arerei militari in val di Fiemme, Fugatti chiede chiarimenti al ministero della Difesa

TRENTO. Il governatore trentino Maurizio Fugatti ha chiesto chiarimenti al ministero della difesa riguardo al sorvolo di aerei militari a bassa quota su alcune aree della provincia, in particolare la val di Fiemme dove il fatto ha scatenato timori e reazioni.

Fugatti chiarisce in una nota di aver chiesto al Commissariato del governo di attivarsi presso il Ministero alla Difesa ed agli enti internazionali preposti per ottenere informazioni e spiegazioni su questa vicenda. "Attraverso le vie istituzionali - questo il commento di Fugatti - ho chiesto conferma al Governo sulla natura dei sorvoli e sul fatto se questi abbiano rispettato le modalità e le quote previste. E' chiaro che per la comunità trentina, tenuto conto della tragedia del Cermis, si tratta di un tema che desta preoccupazione e risveglia ferite ancora vive. Per questo siamo determinati ad acquisire gli elementi per una completa chiarezza circa gli episodi segnalati e ad ottenere tutte le rassicurazioni possibili riguardo alla sicurezza della nostra popolazione".