Coronavirus, festa di laurea in villa ad Arco: in 7 smascherati dalla musica ad alto volume

TRENTO. I carabinieri di Riva del Garda hanno interrotto una festa di laurea e multato sette persone. Da una villa nei pressi di Arco proveniva musica ad alto volume.

I militari hanno così trovato a bordo piscina sette commensali, che seppur in forma ridotta, stavano festeggiando una recente laurea, conseguita alla Bocconi di Milano, da un 25enne.

La seduta di laurea si era svolta nella modalità «smart», prevista per il contenimento del coronavirus, ma i festeggiamenti erano stati organizzati in deroga alle misure di distanziamento sociale e quindi in violazione delle norme restrittive.