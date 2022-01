«Attenzione ai bocconi avvelenati»: l’allarme del sindaco di Arco, Alessandro Betta

ARCO. “Attenzione ai bocconi avvelenati”. L’avviso arriva dal sindaco di Arco, Alessandro Betta con un documento ufficiale che ha firmato oggi, 5 gennaio.

In particolare il primo cittadino segnala che «sul territorio del Comune di Arco, in particolare in Via Negrelli, la sospetta presenza di esche o bocconi avvelenati, per le quali sono in corso esami di laboratorio».

«Benchè si sia effettuata apposita ispezione dei luoghi – si legge nell’avviso alla popolazione – provvedendo a rimuovere ogni tipo di sostanza sospetta, si invia la popolazione a prestare particolare attenzione nella frequentazione, con bambini ed animali, dell’area citata e anche in quelle del restante territorio comunale».