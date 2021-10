Anche nella Diocesi di Trento al via il percorso sinodale proposto dal Papa

TRENTO. Con la Messa in cattedrale, presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, si è avviato anche nella Diocesi di Trento il percorso sinodale proposto dal Papa a livello universale. La partecipazione al cammino sinodale delle varie componenti della comunità locale sé stata espressa in particolare in due momenti, nella cattedrale gremita nei posti consentiti: nella preghiera dei fedeli in cui varie realtà ecclesiali – Acli, Comunità Laudato Si’, Consiglio pastorale diocesano, giovani, mondo missionario e della comunicazione – hanno espresso le loro attese ed i loro impegni per una Chiesa sinodale. Infine, al termine della Messa, un gesto simbolico ha raffigurato il coinvolgimento delle otto zone pastorali nella fase di consultazione. I rappresentanti delle 8 zone hanno deposto sull’altare altrettante scatole di cartone che hanno composto il mappamondo.

Il cammino sinodale – ha detto don Lauro citando papa Francesco - «non è una convention ecclesiale, un convegno di studi, un parlamento ma un processo di guarigione condotto dallo Spirito Santo». Radunati dal Maestro, guidati dalla sua Parola, possiamo passare dalla sguaiata voglia di occupare i primi posti, alla gioia di rendere primi i nostri fratelli e sorelle.

L’appuntamento in cattedrale – con le misure di contingentamento per la pandemia – è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi ed in tv su Telepace Trento. C.L.