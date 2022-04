Ambasciatori del Gusto, il trentino Gilmozzi è il nuovo presidente

TRENTO. Si rinnova il vertice dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG): il nuovo presidente è il trentino Alessandro Gilmozzi, affiancato da Mariella Caputo in qualità di vicepresidente.

Alessandro Gilmozzi e Mariella Caputo ricevono il testimone rispettivamente da Cristina Bowerman e Paolo Marchi che hanno guidato l'Associazione dalla sua nascita nel 2016 e fino ad oggi.

Il cambio di vertice è stato anche l'occasione per presentare i nuovi associati, 22 ingressi sono invece gli ingressi nei primi quattro mesi dell'anno.

L'associazione attualmente vanta oltre 150 iscritti. Alessandro Gilmozzi, classe 1965, è socio fondatore dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. È nato e vive a Cavalese dove nel 1990, dopo le prime esperienze nelle attività di famiglia, ha aperto il suo ristorante El Molin ristrutturando integralmente un autentico, storico, mulino abbandonato.

Mariella Caputo, classe 1967 (Piano di Sorrento), è socia fondatrice dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Insieme al fratello chef Alfonso, è titolare nonché sommelier del ristorante di famiglia 'Taverna del Capitano' a Nerano-Marina del Cantone del comune di Massa Lubrense (Napoli) che vanta una Stella Michelin.



"Ringrazio - afferma Alessandro Gilmozzi - tutti gli associati per la fiducia riposta in me e in particolar modo Cristina e Paolo per il lavoro svolto in questi anni non sempre facili. Mi dedicherò a questo incarico mettendo a disposizione tempo, passione, esperienza e il soprattutto il mio cuore. La nostra associazione ha tra i suoi scopi statutari la promozione della cucina italiana di qualità che credo debba essere intesa come la nostra famiglia, scelta, amata, costruita, difesa, valorizzata.

Non deve essere data per scontata ma rappresentare un motivo di orgoglio, un simbolo di appartenenza che unisce".