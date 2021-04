Ledro, multata dai carabinieri coppia di cinquantenni venuta per un barbecue “fuori porta”

LEDRO. Nel giorno di Pasqua i carabinieri di Ledro hanno sanzionato una coppia di cinquantenni che non hanno saputo resistere alla voglia di fare un barbecue “fuori porta”, spinti anche dalle temperature primaverili. Per loro è scattato il controllo dei militari dell'Arma e la conseguente sanzione, dato che non c'era alcuna spiegazione plausibile per il loro vietatissimo barbecue.

I carabinieri sono entrati in azione anche a Riva del Garda dove un trentenne di Dro è stato sanzionato in quanto controllato fuori casa dopo le 22, senza alcuna valida ragione. Anche in questo caso, la multa è arrivata al termine del controllo.