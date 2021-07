L’auto finisce contro un muro e si ribalta: feriti i tre giovani a bordo. L’incidente fra Dro e Pietramurata

DRO. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di domenica 4 luglio fra Dro e Pietramurata, nell’Alto Garda, in località Isoletta. Un’auto che scendeva da Pietramurata verso Dro, con alla guida un ragazzo giovane poco più che ventenne e con a bordo due amici, un ragazzo e una ragazza, è finita ruote all'aria nell’affrontare una curva. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Stradale. L’auto è finita contro il muro a bordo strada. L’impatto è stato molto violento e la macchina ha concluso la propria marcia finendo ruote all’aria.









Si è messa in moto tutta la macchina dei soccorsi: nel giro di pochi minuti sono arrivate le ambulanze del 118 di Arco e della Croce rossa di Vezzano, la volante della polizia stradale assieme ai quattro mezzi dei vigili del fuoco di Dro guidati dal comandante Luca Sartorelli, per un totale di una dozzina di uomini al lavoro.

I tre giovani sono stati medicati e portati in pronto soccorso per accertamenti, le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Forti i disagi alla circolazione, che ha ripreso a scorrere normalmente solo quando l’auto è stata raddrizzata e quindi recuperata.