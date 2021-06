Con la moto tampona il furgone: un ferito a Dro

DRO. Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze per la persona coinvolta, questa mattina (26 giugno) alle 10.30 a Dro

In base ad una prima ricostruzione un motociclista 51enne avrebbe tamponato il furgone che lo precedeva lungo la statale 45 bis nei pressi dell’uscita dell’abitato di Dro in direzione Riva del Garda.

Il centauro ferito è stato trasportato dall'equipaggio dell’ambulanza al pronto soccorso di Arco per le cure ma, come detto, le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

Presente sul luogo dell’incidente la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco di Dro che hanno supportato il personale sanitario e caricato il ferito su spinale.

La strada è stata tenuta aperta a senso unico alternato fino al termine delle esigenze di soccorso.