“Ciao Giuliano”, folla a Pieve di Ledro per l’addio a Pellegrini

PIEVE DI LEDRO. Una folla immensa ha partecipato oggi pomeriggio (24 settembre) a Pieve di Ledro al funerale dell’ex sindaco Giuliano Pellegrini morto a soli 66 anni.

Solo una minima parte è riuscita ad assistere nella chiesa parrocchiale.

Tanti i politici, che hanno conosciuto Pellegrini nella lunga attività di sindaco, assessore e commissario della nascente Unione di Valle.

Giuliano Pellegrini, è stato ricordato, è sempre stato un punto di riferimento della comunità per la sua condotta sempre al servizio della gente, la sua indiscussa preparazione tecnico-organizzativa nei suoi moltissimi anni di comandante del Corpo di Ledro (il figlio Fabrizio è subentrato nell’incarico su designazione di tutti i pompieri del paese).

Tra i presenti al funerale, anche moltissimi cittadini provenienti da tutta la valle e per i quali Pellegrini era semplicemente “Giuliano”, anche quando era sindaco; sempre disponibile, con la massima discrezione, ad aiutarli, a consigliarli nella “giungla” normativa della pubblica amministrazione.

L’altra presenza molto significativa di vicinanza alla moglie Patrizia e ai due figli Maria e Fabrizio, è stata la delegazione giunta dalla Boemia e Moravia sulla scorta del gemellaggio: Giuliano Pellegrini era il presidente dell’associazione che teneva i rapporti con quelle realtà ceche e anche in questa veste si era fatto apprezzare per l’umanità e generosità.