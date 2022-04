TORBOLE. Capelli bianchi, aveva circa 70 anni e indossava una tuta da ginnastica grigia con una giacca arancione.

Sono questi gli elementi a disposizione per identificare l’uomo che questa mattina – 6 aprile – ha perso la vita per cause naturali mentre passeggiava a Torbole.

I carabinieri invitano chi ha informazioni sull’uomo a rivolgersi direttamente all’Arma.