Alto Adige, alimentari, farmacie, edicole, ma non solo: ecco chi può tenere ancora aperto

BOLZANO. Entra in vigore oggi, mercoledì 4 novembre, l'ordinanza assunta ieri dal governatore Kompatscher, che prevede il coprifuoco dalle 20 alle 5 del mattino, la chiusura di negozi, bar e ristoranti, la didattica a distanza alle superiori e all'università . Sarà valida sino al 22 novembre in tutto il territorio altoatesino.

La maggior parte dei negozi al dettaglio saranno chiusi, ad eccezione degli esercizi che vendono generi alimentari e beni necessari al consumo quotidiano, che dovranno in ogni caso rispettare l’obbligo di chiusura domenicale. Non saranno sottoposte alle limitazioni di questo provvedimento, invece, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

La Provincia ha allegato all'ordinanza l'elenco degli esercizi commerciali che potranno comunque restare aperti; figurano, tra gli altri, i negozi di elettronica, le ferramenta, le cartolerie, le librerie, i negozi di ricambi per auto, cicli e motocicli, gli ottici e chi vende prodotti per l'igiene personale e prodotti medicali e ortopedici (l'elenco completo nell'allegato). E' consentita la vendita online.

In aggiunta, a partire da domani, 5 novembre e per due settimane, vengono chiusi a Bolzano e negli altri Comuni focolaio, Vadena, Braies, Velturno, Villabassa, Meltina, Vipiteno, Egna, Nova Levante, Ponte Gardena e Nalles, anche i servizi alla persona come parrucchieri, estetisti e simili. Gli spostamenti da e verso questi Comuni saranno consentiti solo per motivi di lavoro, di studio, di salute e per altre documentabili esigenze di necessità. Nell'ordinanza provinciale è presente anche il modello di autocertificazione da compilare in caso di spostamento. In questi Comuni, inoltre, sempre per due settimane, è prevista anche la chiusura di tutte le scuole e di tutti i servizi di assistenza alla prima infanzia, con lezioni online.

